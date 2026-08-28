ECCO LE 8 AVVERSARIE DEL MILAN

Scatta il conto alla rovescia per la nuova Europa League. Oggi, alle ore 13, è in programma il sorteggio della fase campionato della competizione, con l’Italia rappresentata da Milan e Juventus, entrambe inserite in prima fascia.

Rossoneri e bianconeri arrivano all’appuntamento dopo aver mancato la qualificazione alla Champions League, perdendo così anche gli importanti introiti economici garantiti dalla principale competizione europea. Sulla carta, però, entrambe partono nel gruppo delle squadre che possono puntare fino in fondo alla vittoria dell’Europa League. Molto dipenderà anche dalle scelte che verranno fatte durante la stagione e dal peso che i due club decideranno di dare al torneo rispetto al campionato, dove la qualificazione tra le prime quattro rappresenterà comunque un obiettivo fondamentale.

La fase campionato prenderà il via tra il 16 e il 17 settembre 2026, mentre l’ultima giornata si giocherà il 28 gennaio 2027, con tutte le partite disputate contemporaneamente. Gli orari definitivi degli incontri verranno stabiliti soltanto dopo il sorteggio e saranno comunicati entro sabato 29 agosto.

Europa League 2026/27, come funziona il sorteggio

Il regolamento resta quello già utilizzato nelle ultime due edizioni, le prime disputate con il nuovo format. Le squadre partecipanti saranno, distribuite inizialmente in quattro fasce, ma tutte inserite all’interno di una classifica unica.

Al termine delle otto giornate, la graduatoria determinerà il futuro delle partecipanti: le migliori accederanno direttamente agli ottavi di finale, altre dovranno passare attraverso i playoff, mentre le formazioni rimaste nelle ultime posizioni verranno eliminate.

Ogni club affronterà otto avversarie differenti, due per ciascuna fascia. Il calendario prevede quattro incontri in casa e quattro in trasferta, con gli abbinamenti e la distribuzione delle sedi definiti attraverso il software utilizzato dalla UEFA.

Resta inoltre il vincolo legato alla nazionalità: nella fase campionato non sarà possibile affrontare una squadra appartenente alla stessa Federazione. Ogni club, inoltre, potrà incrociare al massimo due avversarie provenienti dalla medesima Federazione nazionale.

A comporre il quadro definitivo delle 36 partecipanti sono le 13 squadre qualificate direttamente, le 12 vincitrici dei playoff di Europa League e le 11 formazioni eliminate tra il terzo turno preliminare e gli spareggi di Champions League.

Europa League 2026/27, il calendario della fase campionato

La League Phase sarà distribuita tra settembre 2026 e gennaio 2027. Queste tutte le date:

1ª giornata: 16-17 settembre 20262ª giornata: 15 ottobre 20263ª giornata: 22 ottobre 20264ª giornata: 5 novembre 20265ª giornata: 26 novembre 20266ª giornata: 10 dicembre 20267ª giornata: 21 gennaio 20278ª giornata: 28 gennaio 2027

L’ultima giornata, come previsto dal regolamento, vedrà tutte le squadre scendere in campo contemporaneamente.

Europa League 2026/27, tutte le date della fase a eliminazione diretta

Conclusa la fase campionato, il torneo entrerà nella sua parte decisiva a partire dal mese di febbraio.

Playoff: 18 e 25 febbraio 2027Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte

L’atto conclusivo della competizione si disputerà dunque il 26 maggio 2027 a Francoforte, dove verrà assegnato il trofeo.

Europa League 2026/27, tutte le fasce

Bayer Leverkusen, JUVENTUS, MILAN, AZ, Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia, Lione, Benfica.

SECONDA FASCIA: Celtic, Sparta Praga, Rennes, Union Saint-Gilloise, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Dinamo Zagabria, Anderlecht, Salisburgo.

TERZA FASCIA: Celta Vigo, Sturm Graz, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia, Lech Poznan.

QUARTA FASCIA: Hoffenheim, Torreense, NEC, Hapoel Be'er Sheva, Besiktas, Ofi Creta, Lillestrom, Levski Sofia, Ararat Armenia.

Per Milan e Juventus, dunque, il sorteggio rappresenterà il primo vero passaggio della nuova avventura europea. Essere inserite in prima fascia non significa avere necessariamente un percorso semplice, visto che con il nuovo format ogni squadra deve comunque affrontare due avversarie appartenenti a ciascuna fascia. Molto dipenderà quindi dagli incroci che verranno determinati oggi e, soprattutto, dall'equilibrio tra gare casalinghe e trasferte.

L’obiettivo iniziale sarà cercare di chiudere la fase campionato nelle posizioni che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi, evitando così i due impegni supplementari previsti dai playoff di febbraio. Un dettaglio tutt’altro che secondario in una stagione nella quale sia Milan che Juventus dovranno gestire contemporaneamente gli impegni europei e la corsa alle prime posizioni in Serie A.