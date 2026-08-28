Se Rafa dovesse partire il Milan avrebbe già pronto il sostituto adatto per completare la rosa

Lorenzo Focolari
- Milano

Leao-Milan, addio in estate?

Il mercato del Milan in questa finestra estiva sta acquisendo ogni giorno nuove sfumature e aggiornamenti. Abbiamo già affrontato la questione riguardante Rafa Leao, che sembra avviarsi verso un trasferimento in Premier League con l'Aston Villa. Ultimamente, secondo quanto riportato dal sito footmercato, i rossoneri starebbero valutando vari potenziali sostituti per Leao. Tra le opzioni appare il nome di Jean-Mattèo Bahoya, giovane promessa del Francoforte. Il classe 2005, ex attaccante dell'Angers, possiede ottime doti tecniche e una notevole velocità, vantando anche doppio passaporto francese e camerunense. Potrebbe essere il nuovo nome da considerare nel caso in cui Rafa Leao decidesse di andarsene.

Torino FC v AC Milan - Serie A 2026/27

Fabio Bazzani. Ecco una sintesi delle sue opinioni dopo la prima partita positiva del Milan a Torino e sul possibile mercato in entrata dei rossoneri:

Potrebbe essere l'annata del riscatto per Chukwueze?

"Chiaramente Chukwueze è molto motivato a giocare e ad adattarsi a questo nuovo ruolo. Tuttavia, è evidente che un singolo buon rendimento non garantisce sempre il successo. Ha mostrato buone prestazioni, ma non ha quasi mai affrontato una vera pressione; per determinare se potrà affermarsi in questa posizione, sarà fondamentale valutare come reagirà quando sarà chiamato a difendere di più, poiché sarà testata anche la sua forza mentale. È un atleta con grandi capacità nel duello, ma per dare un giudizio positivo bisogna attendere ancora".

Cosa si può fare in merito al mercato?

“Per mantenere l’armonia nello spogliatoio e la motivazione dei giocatori, quelli non più inseriti nel progetto dovrebbero trovare al più presto una nuova sistemazione. Potrebbe essere utile aggiungere un'altra punta e un difensore, magari anche un centrocampista, visto che non si può chiedere troppo a Modric in termini di minutaggio…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti