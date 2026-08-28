Il mercato del Milan in questa finestra estiva sta acquisendo ogni giorno nuove sfumature e aggiornamenti. Abbiamo già affrontato la questione riguardante Rafa Leao, che sembra avviarsi verso un trasferimento in Premier League con l'Aston Villa. Ultimamente, secondo quanto riportato dal sito footmercato, i rossoneri starebbero valutando vari potenziali sostituti per Leao. Tra le opzioni appare il nome di Jean-Mattèo Bahoya, giovane promessa del Francoforte. Il classe 2005, ex attaccante dell'Angers, possiede ottime doti tecniche e una notevole velocità, vantando anche doppio passaporto francese e camerunense. Potrebbe essere il nuovo nome da considerare nel caso in cui Rafa Leao decidesse di andarsene.

Fabio Bazzani. Ecco una sintesi delle sue opinioni dopo la prima partita positiva del Milan a Torino e sul possibile mercato in entrata dei rossoneri:

"Chiaramente Chukwueze è molto motivato a giocare e ad adattarsi a questo nuovo ruolo. Tuttavia, è evidente che un singolo buon rendimento non garantisce sempre il successo. Ha mostrato buone prestazioni, ma non ha quasi mai affrontato una vera pressione; per determinare se potrà affermarsi in questa posizione, sarà fondamentale valutare come reagirà quando sarà chiamato a difendere di più, poiché sarà testata anche la sua forza mentale. È un atleta con grandi capacità nel duello, ma per dare un giudizio positivo bisogna attendere ancora".

Cosa si può fare in merito al mercato?

“Per mantenere l’armonia nello spogliatoio e la motivazione dei giocatori, quelli non più inseriti nel progetto dovrebbero trovare al più presto una nuova sistemazione. Potrebbe essere utile aggiungere un'altra punta e un difensore, magari anche un centrocampista, visto che non si può chiedere troppo a Modric in termini di minutaggio…”