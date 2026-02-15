Il retroscena su Gatti-Milan, Moretto: “Telefonata tra lui e Allegri”

Matteo Moretto svela un retroscena su Gatti-Milan a gennaio: telefonata tra Allegri e il difensore, ma nessuna offerta ufficiale alla Juve.

Il mercato di gennaio si è ormai concluso da quasi due settimane, ma continuano a spuntare retroscena relativi alle trattative. In questo caso non è andata in porto, ma potrebbe essere soltanto rimandata all’estate: stiamo parlando del timido tentativo del Milan di prendere Federico Gatti dalla Juventus.

In particolare, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha raccontato di un contatto telefonico tra il mister rossonero Allegri e il difensore. Poi però, a livello dirigenziale, non c’è stata la convinzione di presentare un’offerta ufficiale al club bianconero ed è finita in un nulla di fatto. Situazione che potrebbe però tornare d’attualità a fine stagione. Ecco il recap fatto da Moretto sulla vicenda Gatti–Allegri–Milan:

“Gatti ha un contratto in scadenza nel 2030, ha appena rinnovato, ma ha avuto possibilità di lasciare la Juve già durante il mercato invernale. Non è arrivata però l’offerta giusta. C’è stata anche la telefonata di Max Allegri per capire la situazione, ma poi non c’è stata unanimità nel mondo Milan per procedere con un’offerta scritta alla Juve per Gatti, che continua ad avere la stima del tecnico rossonero. Vi posso dire che la Juventus ascolterà offerte per lui in estate, sicuramente non è un giocatore incedibile. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, il difensore potrebbe lasciare la Juventus”.