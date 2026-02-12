Milan, Ordine tuona sul rinnovo di Pulisic: le parole

Franco Ordine ha ribadito quale sarà la situazione attorno al rinnovo di Pulisic con tutte le opzioni sul futuro

Il giornalista Franco Ordine ha commentato il rinnovo di Pulisic dicendo: “Per ottenere questi risultati, sarà fondamentale il supporto di tutta la squadra. Partendo da Leao (si dice che abbia fatto progressi, vedremo) fino a Pulisic, Saelemakers (riemergerà per la partita con il Como) e Fullkrug. Dopo la saga di Maignan, che si è conclusa in un modo inaspettato per molti esperti di calciomercato, ora inizia quella relativa al rinnovo di Pulisic”

“Tuttavia, la sua situazione è diversa da quella del francese. Infatti, il suo contratto include un’opzione unilaterale favorevole al club per estendere la durata fino al 2028! Rassegnatevi! “.