Reazione e vittoria per l’Europa: l’analisi post Milan 3-1 Parma

L'analisi post Milan 3-1 Parma

MILANO – Il Milan ha battuto il Parma per 3 a 1 nella 33esima giornata del campionato di Serie A, grazie alle reti di Kessie al 54esimo, Romagnoli al 58esimo e di Calhanoglu al 76esimo che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio ducale firmato da Kurtic al 44esimo. I rossoneri si portano, dunque, al sesto posto in classifica, a 53 punti, così come il Napoli di Gattuso, a -4 dalla Roma quinta e a +7 sul Sassuolo ottavo.

Reazione di forza

Ieri il Milan ha confermato, ancora una volta, i progressi visti nel trittico terribile della scorsa settimana. I rossoneri, infatti, nonostante lo svantaggio iniziale, non avevano demeritato nel primo tempo, costruendo gioco e tante occasioni non sfruttate, però, come spesso capita, a dovere. Allo svantaggio firmato Kurtic, causato da un errore di posizionamento di Biglia e Romagnoli, il Milan ha poi reagito con forza e lucidità; via la timidezza della prima parte di stagione, dentro le idee e la forza tecnica e mentale di una squadra in piena fiducia.

C’era una volta una squadra timida e impacciata, che fino a gennaio collezionava figuracce e non aveva leader né tantomeno idee o carattere. Una squadra che avrebbe senz’altro perso una partita come quella di ieri. Il “nuovo” Milan, invece, dà il meglio di sé quando finisce nei guai (e nei secondi tempi), quando c’è da rincorrere.

Tre punti per l’Europa

Complice anche il pareggio del Sassuolo contro la Juventus, il Milan si è portato a pari punti con il Napoli e a +7 sulla zona no-Europa. I tre punti di ieri contro il Parma, dunque, si riveleranno certamente preziosissimi nella corsa all’Europa League, la quale, di fatto, sembra vicinissima ad essere conquistata. L’obiettivo resta continuare a vincere: sabato arriva il bel Bologna di Mihajlovic, ma questo Milan non ha più bisogno di “temere” certi scontri che, prima, facevano sempre storcere il naso ai tifosi rossoneri. CLICCA QUI>Intanto, leggi il migliore in campo di Milan-Parma: sei d’accordo?