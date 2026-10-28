Il reparto offensivo del Milan fa discutere, soprattutto per le alternative a disposizione di Ruben Amorim quando Gonçalo Ramos non è disponibile. A soffermarsi sulla situazione è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che sul proprio canale YouTube ha analizzato le soluzioni offensive rossonere.

Ravezzani sulle alternative a Ramos: le parole su Camarda, Cissé e Pulisic

Fabio Ravezzani ha espresso perplessità sulla gestione di Camarda, impiegato soltanto per pochi minuti nella partita contro l'Udinese..

Queste le sue parole: “Pensateci, al Milan se non c’è Ramos, deve affidarsi al giovane Camarda, che nella partita di Udine è stato quasi umiliato giocando appena quattro minuti, e credo che a certi livelli sia preferibile non gettare nella mischia un ragazzo in quel modo, oppure deve riciclare Cissé. Per fortuna i rossoneri possono contare su una seconda punta che vede la porta e realizza gol pesanti, ovvero Pulisic”.

Pulisic decisivo, ma serve una soluzione per il ruolo di centravanti

Nel suo intervento, Ravezzani ha riconosciuto il valore di Pulisic, sottolineando la capacità dell'americano di trovare la porta e realizzare gol importanti. La sua presenza rappresenta una risorsa preziosa per il Milan, soprattutto nei momenti in cui le alternative offensive sono limitate.

Resta però da capire come Amorim intenda gestire la posizione di centravanti quando Ramos non può essere impiegato. Camarda è un giovane sul quale il club può investire per il futuro, mentre l'eventuale utilizzo di Cissé in un ruolo diverso da quello abituale richiede valutazioni tattiche.