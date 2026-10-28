Il derby contro l'Inter si avvicina e Ruben Amorim studia le mosse per affrontare al meglio i prossimi impegni. Prima della stracittadina, però, c'è il Bologna, avversario che il Milan affronterà oggi, mercoledì 28 ottobre, alle 18:30 a San Siro. Il tecnico portoghese potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione iniziale, con l'obiettivo di dosare le energie dei giocatori più importanti senza rinunciare alla possibilità di conquistare tre punti.

Modric e Pulisic, possibile turno di riposo

Le novità più significative potrebbero riguardare Luka Modric e Christian Pulisic. Secondo le ultime indicazioni, entrambi potrebbero iniziare la partita dalla panchina, così da arrivare più freschi all'appuntamento contro l'Inter, in programma sabato 31 ottobre.

Le scelte definitive spetteranno ad Amorim, che dovrà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di vincere e quella di preservare i suoi uomini migliori.

Cissé e Jashari cercano spazio dal primo minuto

Tra i giocatori che potrebbero beneficiare delle rotazioni ci sono Alphadjo Cissé e Ardon Jashari. Il giovane trequartista è candidato a partire dall'inizio alle spalle della punta, mentre il centrocampista svizzero potrebbe avere un'altra opportunità per mettersi in evidenza.

Anche Yunus Musah è in corsa per una maglia da titolare, in un centrocampo che dovrà garantire intensità e copertura. Sulle corsie offensive, invece, Omari Hutchinson e Davide Bartesaghi potrebbero essere confermati dopo le indicazioni positive arrivate dalla trasferta di Udine.

In attacco resta da valutare la situazione di Gonçalo Ramos, reduce da un problema al polpaccio. Francesco Camarda rappresenta una possibile alternativa, con le decisioni finali legate alle condizioni dei giocatori e alle valutazioni dello staff tecnico.