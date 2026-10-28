Donadoni, ex giocatore di Milan e Bologna, che si affrontano oggi alle 18. 30 a San Siro, ha espresso quale sarà l'assenza più significativa nel pomeriggio

Oggi a San Siro si registreranno assenze rilevanti per la partita tra, in particolare per i milanesi che dovranno rinunciare a ben 8 atleti: tra questi ci sono diversi titolari e alcuni fondamentali. Nella seconda categoria si trova Adrien Rabiot, probabilmente il calciatore più performante del Milan in questo inizio di stagione. Roberto Donadoni, ex milanista e attuale tecnico del Bologna, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport riguardo alla partita e ha discusso delle assenze e di quale avrà l'impatto maggiore.

Roberto Donadoni ha menzionato Orsolini e Rabiot, due assenze significative per la partita di oggi tra Milan e Bologna: "Chi prenderebbe dal Bologna e chi dal Milan? Da una parte Orsolini, perché mi sembra aver raggiunto una notevole maturità, anche in termini di gol. Dall'altra Rabiot. Quale assenza inciderà di più? Direi quella del francese per Amorim: Rabiot ha ormai dimostrato di avere uno spessore e una personalità unici in tutte le aree che va a occupare. "