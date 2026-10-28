Gerry Cardinale, come anticipato e garantito dal manager americano stesso, sarà oggi pomeriggio a San Siro per il match tra Milan e Bologna

Al termine della partita Udinese-Milan 0-2, il proprietario del club rossoneroè stato avvistato dalle telecamere all'esterno del Bluenergy Stadium, dove ha espresso brevemente la sua felicità per l'importante vittoria contro i friulani, confermando la sua presenza a Milano per l'intera settimana che precede il Derby di Milano (sabato alle 20. 45), passando per l'incontro di oggi a San Siro contro il Bologna (alle 18. 30).

Infatti, Gerry Cardinale ha rispettato l'impegno: oggi sarà presente alla gara del Milan a San Siro contro il Bologna. Il proprietario rossonero sta passando tutta la settimana a Milano, sfruttando l'occasione per esaminare da vicino alcune questioni urgenti, come i rinnovi contrattuali e la questione dello stadio. Sabato, il manager americano tornerà in tribuna a San Siro per seguire il Derby contro l'Inter.