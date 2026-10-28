Mercoledì, il Milan si scontrerà con il Bologna nella nona giornata della Serie A: formazioni previste e dettagli per la partita

Dopo il successo sofferto a Udine, la squadra ditornerà a giocare in casa con una situazione di infortuni altrettanto difficile. I rossoneri scenderanno in campo per il match che rientra nella nona giornata del campionato di Serie A. Il fischio d'inizio è programmato per mercoledì 28 ottobre alle 18:30, con la sfida contro il. Di seguito sono riportate tutte le informazioni utili riguardo all'incontro: formazioni attese, ultime novità, arbitri e come seguire il match.

La probabile del Milan (4-4-1-1)16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic 2 Estupinan

20 Hutchinson 80 Musah 30 Jashari 33 Bartesaghi

70 Cisse

9 G. Ramos

In panchina: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 13 Diawara, 47 Perera, 14 Modric, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 11 Pulisic, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Diawara/Estupinan; Pulisic/Cisse

Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Gila, Moreira, Rabiot, Loftus-Cheek

Squalificati: /

Diffidati: /

Le ultime dai campi

Dopo il trionfo a Udine, il Milan si appresta ad affrontare due partite in casa in tre giorni contro Bologna e Inter. Sarà complicato gestire le energie, vista la quantità di giocatori indisponibili: Amorim cercherà di recuperare a tutti i costi Gila e Moreira per la sfida di sabato e il tempo stringe per Rabiot. Inoltre, per oggi contro i felsinei, i tre non saranno presenti e dovrebbe essere confermata la stessa squadra che ha superato l’Udinese, ad eccezione di Modric e Pulisic che riposeranno per l’incontro infrasettimanale: In difesa, Tomori, De Winter, Pavlovic e uno tra Estupinan e Diawara davanti a Maignan; Musah e Jashari in mediana, con Cisse, Hutchinson e Goncalo Ramos in attacco, mentre Bartesaghi rimarrà come esterno alto a sinistra.

Ruben Amorim è atteso a richiamare cinque calciatori dalla squadra del Milan Futuro per l’incontro di mercoledì. Si tratta di Luca Menon (ala destra), Nirash Perera (esterno sinistro), Silvano Vos (centrocampista), Lorenzo Ossola (trequartista) ed El Hadji Malick Cissé (difensore centrale).

La sestina arbitrale

Arbitro: SACCHI di Macerata

Assistenti: BACCINI – DEI GIUDICI

IV uomo: COLOMBO

VAR: GIUA

AVAR: PATERNA

Dove seguire Milan-Bologna

Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre 2026

Ore: 18:30

Stadio: San Siro

TV: Dazn

Streaming: Dazn, SkyGo

Web: diretta testuale su IlMilanista.it