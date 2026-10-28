Tre punti per rimanere agganciati alle zone nobili della classifica: Amorim studia la probabile formazione
Mercoledì, il Milan si scontrerà con il Bologna nella nona giornata della Serie A: formazioni previste e dettagli per la partitaDopo il successo sofferto a Udine, la squadra di Ruben Amorim tornerà a giocare in casa con una situazione di infortuni altrettanto difficile. I rossoneri scenderanno in campo per il match che rientra nella nona giornata del campionato di Serie A. Il fischio d'inizio è programmato per mercoledì 28 ottobre alle 18:30, con la sfida contro il Bologna di Raffaele Palladino. Di seguito sono riportate tutte le informazioni utili riguardo all'incontro: formazioni attese, ultime novità, arbitri e come seguire il match.
La probabile del Milan (4-4-1-1)16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic 2 Estupinan
20 Hutchinson 80 Musah 30 Jashari 33 Bartesaghi
70 Cisse
9 G. Ramos
In panchina: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 13 Diawara, 47 Perera, 14 Modric, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 11 Pulisic, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Diawara/Estupinan; Pulisic/Cisse
Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Gila, Moreira, Rabiot, Loftus-Cheek
Squalificati: /
Diffidati: /
Le ultime dai campi
Dopo il trionfo a Udine, il Milan si appresta ad affrontare due partite in casa in tre giorni contro Bologna e Inter. Sarà complicato gestire le energie, vista la quantità di giocatori indisponibili: Amorim cercherà di recuperare a tutti i costi Gila e Moreira per la sfida di sabato e il tempo stringe per Rabiot. Inoltre, per oggi contro i felsinei, i tre non saranno presenti e dovrebbe essere confermata la stessa squadra che ha superato l’Udinese, ad eccezione di Modric e Pulisic che riposeranno per l’incontro infrasettimanale: In difesa, Tomori, De Winter, Pavlovic e uno tra Estupinan e Diawara davanti a Maignan; Musah e Jashari in mediana, con Cisse, Hutchinson e Goncalo Ramos in attacco, mentre Bartesaghi rimarrà come esterno alto a sinistra.
Ruben Amorim è atteso a richiamare cinque calciatori dalla squadra del Milan Futuro per l’incontro di mercoledì. Si tratta di Luca Menon (ala destra), Nirash Perera (esterno sinistro), Silvano Vos (centrocampista), Lorenzo Ossola (trequartista) ed El Hadji Malick Cissé (difensore centrale).
La sestina arbitrale
Arbitro: SACCHI di Macerata
Assistenti: BACCINI – DEI GIUDICI
IV uomo: COLOMBO
VAR: GIUA
AVAR: PATERNA
Dove seguire Milan-Bologna
Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre 2026
Ore: 18:30
Stadio: San Siro
TV: Dazn
Streaming: Dazn, SkyGo
Web: diretta testuale su IlMilanista.it
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