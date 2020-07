Rangick non si muove, il suo consulente: “Decisione presa congiuntamente, non è il momento…”

MILANO – La notizia è di quelle bomba ed arriva durante il primo tempo di Sassuolo-Milan. Come comunicato dal consulente di Rangnick, “L’AC Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per una cooperazione. Per questo motivo e tenendo conto del buon sviluppo e dei risultati con il coach Pioli, è stato deciso congiuntamente che Ralf Rangnick non assumerà un ruolo all’AC Milan”. Secondo quanto si apprende il Milan sarebbe così costretto a versare due milioni quale penale per il mancato accordo con il manager tedesco.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live