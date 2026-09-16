Amorim sta cercando di trovare un modo per sostenerlo e mettere in evidenza le sue abilità realizzative.

Dopo il gol segnato contro il Venezia, Gonçalo Ramos ha affrontato due match piuttosto problematici contro Juventus e Lazio, in cui ha tentato la conclusione in porta solo una volta (in modo errato). Nelle ultime due sfide, l'attaccante portoghese, arrivato in estate dal PSG per oltre 70 milioni di euro, non ha praticamente avuto occasioni per segnare, e questo rappresenta un reale problema che Ruben Amorim dovrà affrontare quanto prima.

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero sta esaminando come permettere al centravanti portoghese di avere più occasioni per segnare. Una possibile mossa è posizionarlo vicino a giocatori che possano supportarlo con passaggi corti e assist, come Christian Pulisic e Omari Hutchinson. Un'altra strategia sarebbe quella di sfruttare gli esterni con calciatori offensivi come Samuel Chukwueze a destra e Diego Moreira a sinistra. Naturalmente, non si tratta solo di scegliere i giocatori giusti, ma anche di avere la giusta attitudine e la volontà di portare più compagni vicino all'area di rigore: "Gonçalo migliorerà, è fondamentale avvicinare più giocatori all’area. Possiamo mantenere tanto possesso, ma se siamo distanti dall’area sarà più difficile per Ramos" ha affermato Amorim dopo la partita contro la Lazio.

Domani sera, nell'esordio in Europa League contro il Benfica, ex squadra di Ramos, potrebbero manifestarsi queste novità che mirano ad aiutare il numero 9 del Milan a tirare di più in porta. Spetterà a lui, con la sua calma, trasformare queste opportunità in gol. Pulisic dovrebbe partire titolare sulla trequarti per la prima volta in questa stagione, e Moreira, reduce da una grande doppietta contro la Lazio, dovrebbe iniziare a sinistra.

Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista, ha commentato le scelte di Amorim per il Milan durante il programma Pressing su Mediaset

"Mi sta piacendo molto il Milan senza palla, men che meno con essa. Modric offre una qualità innegabile, ma la questione è che, se desideri essere più offensivo, c'è troppo spazio da coprire e lui, a 41 anni, fatica di più. Credo sinceramente che Pulisic non sia stato impiegato solo perché non era in forma; altrimenti il Milan non può prescindere da lui in quel ruolo".