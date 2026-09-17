In riferimento alla performance di ieri di Gonçalo Ramos contro il Benfica, il Corriere dello Sport titola stamattina: "Ramos silenzioso". Dopo le prestazioni deludenti contro Juventus e Lazio in campionato, l'attaccante portoghese non riesce a risvegliarsi nemmeno in ambito europeo. L'ex giocatore del PSG ha terminato la sua terza partita consecutiva senza registrare nemmeno un tiro nello specchio della porta. Naturalmente, non è solo colpa sua, poiché ha ricevuto poco e male dai compagni, ma lui deve indubbiamente fare di più, soprattutto considerando che il Diavolo ha speso oltre 70 milioni di euro per lui e le aspettative dei tifosi sono molto elevate.

Anche Ruben Amorim è consapevole delle difficoltà della sua squadra nel generare opportunità da rete: "Questa discussione riguarda le mie opinioni: a volte creiamo più problemi a noi stessi quando abbiamo il pallone piuttosto che quando lo possiede l’avversario. Stiamo tentando di sviluppare automatismi, ma non riusciamo a farlo. Posseggiamo il pallone, ma ci manca la fantasia vicino all’area avversaria. Dopo aver subito la rete nel primo tempo, abbiamo completamente perso di vista quello che dovevamo fare: volevamo accelerare tutto, ma senza qualità. Perdiamo la palla in momenti che risultano davvero critici. ”