Christian Pulisic non dovrebbe essere presente nella lista dei selezionati dell'allenatore degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, per le prossime quattro sfide contro Perù, Cile, Messico e Canada, che la nazionale americana affronterà tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Questa informazione è stata riportata da Fox Sports, che aggiunge che Yunus Musah, l'altro giocatore del Milan, è stato invece incluso nell'elenco.

Dopo la sconfitta di ieri contro il Benfica, Ruben Amorim ha commentato le sue decisioni di formazione e ha menzionato anche Pulisic: "Perché non ho continuato con la formazione del secondo tempo contro Roma? La risposta è semplice. Rabiot ha disputato i primi 90 minuti e non eravamo certi che potesse reggere il ritmo in questa partita. La situazione di Pulisic è simile. Ha giocato solo 45 minuti a Roma. Conoscete le vicissitudini di Pulisic, dobbiamo essere prudenti. Moreira ha avuto un problema personale e non si è potuto allenare con la squadra per due giorni. Non stiamo parlando solo di alcuni giocatori, dobbiamo progredire come squadra. Ci avviciniamo spesso all'area avversaria, ma nessuno si fa avanti, anche quando Chukwueze effettua i cross. Prima del secondo gol, avevamo un'opportunità con De Winter che era libero. Dobbiamo migliorare come squadra”.