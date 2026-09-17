Le scelte iniziali di Ruben Amorim sono finite al centro dell’attenzione dopo le ultime partite del Milan. Le rotazioni e alcuni esperimenti di formazione hanno alimentato il dibattito, soprattutto quando il tecnico è dovuto intervenire a gara in corso per modificare l’assetto della squadra. Dopo il successo contro la Lazio e la sconfitta con il Benfica, il tema torna d’attualità.

Di Stefano: “Non si può più rischiare”

A fare il punto sulla situazione è stato Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Milanello, che ha evidenziato la necessità di riflettere sulle scelte iniziali in vista dei prossimi impegni.

“Credo che nelle prossime 48 ore verranno prese anche decisioni importanti sulla formazione. Non ci si può più permettere di rischiare: le rotazioni, in questo momento, non stanno dando le risposte attese. L’esperimento con Loftus-Cheek non è andato bene, così come quello con Estupiñán”.

Amorim cerca un undici di riferimento

Il tecnico portoghese dovrà ora individuare una formazione di riferimento, definendo anche quali giocatori possano alternarsi da titolari nel corso della stagione. Il calendario fitto rende inevitabile coinvolgere l’intera rosa, ma la squadra sembra avere bisogno anche di maggiore continuità nelle scelte.

Contro la Lazio, l’ingresso di Diego Moreira aveva contribuito alla rimonta rossonera, mentre nella gara con il Benfica i cambi non sono riusciti a modificare l’andamento della partita.

Il Milan cerca maggiore stabilità

La gestione delle energie resta fondamentale, soprattutto con più competizioni da affrontare. Tuttavia, per Amorim sarà importante trovare un equilibrio tra turnover e continuità, costruendo un gruppo di titolari e alternative capaci di garantire rendimento e identità di gioco.

Le prossime scelte del tecnico saranno quindi osservate con attenzione: il Milan ha bisogno di ritrovare certezze e dare risposte sul campo dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati e prestazioni altalenanti.