Dopo questa sconfitta e qualche dichiarazione poco gradita, il futuro di Amorim inizia ad essere tema di dibattito
Leao-Milan, addio in estate?
Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, ha commentato dal Milanello riguardo al presente e futuro di Ruben Amorim, allenatore del Milan: “Al momento, 17 settembre, non ci sono considerazioni su Amorim. Non c’è mai stato un allenatore sostenuto e tutelato come lui da questa dirigenza. Da questo punto di vista, c’è una totale e completa vicinanza. Tuttavia, sono necessari i risultati, poiché il Milan nelle ultime settimane ha mostrato un evidente regressione e le prestazioni sono veramente deludenti.
Le parole di Amorim nel post gara con il BenficaDopo la sconfitta contro il Benfica, Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha dichiarato queste parole alla UEFA: "Oggi è stata una battaglia, il Benfica è una squadra davvero molto valida. Loro si sono sempre sentiti a loro agio in campo, mentre noi abbiamo trovato delle difficoltà. Hanno segnato nel primo tempo e all'inizio della ripresa, e la squadra ha risentito di questi momenti. Eravamo tesi nel gestire il possesso, abbiamo perso la palla troppe volte. Tutti erano nervosi, compresi i tre difensori. Il risultato è stato pesante. Dobbiamo migliorare in ogni fase della partita e adattarci alle varie situazioni di gioco. Ogni incontro ha la sua narrativa e dobbiamo essere più preparati e organizzati. Ma questa partita non possiamo modificarla, possiamo solo lavorare per la prossima. "
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Milan
Milan, riflettori su Pulisic: l’attacco rossonero cerca nuove soluzioni
News Milan
Amorim riflette dopo il Benfica: contro il Lecce serve una reazione
News Milan
Tiago Gabriel avverte il Milan: “Sarà una partita difficile, dobbiamo prepararci bene”
News Milan
Milan, Di Stefano a Sky: “Basta esperimenti, servono scelte più stabili”
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti