Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, ha commentato dal Milanello riguardo al presente e futuro di Ruben Amorim, allenatore del Milan: “Al momento, 17 settembre, non ci sono considerazioni su Amorim. Non c’è mai stato un allenatore sostenuto e tutelato come lui da questa dirigenza. Da questo punto di vista, c’è una totale e completa vicinanza. Tuttavia, sono necessari i risultati, poiché il Milan nelle ultime settimane ha mostrato un evidente regressione e le prestazioni sono veramente deludenti.

Le parole di Amorim nel post gara con il Benfica

Dopo la sconfitta contro il Benfica, Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha dichiarato queste parole alla UEFA: "Oggi è stata una battaglia, il Benfica è una squadra davvero molto valida. Loro si sono sempre sentiti a loro agio in campo, mentre noi abbiamo trovato delle difficoltà. Hanno segnato nel primo tempo e all'inizio della ripresa, e la squadra ha risentito di questi momenti. Eravamo tesi nel gestire il possesso, abbiamo perso la palla troppe volte. Tutti erano nervosi, compresi i tre difensori. Il risultato è stato pesante. Dobbiamo migliorare in ogni fase della partita e adattarci alle varie situazioni di gioco. Ogni incontro ha la sua narrativa e dobbiamo essere più preparati e organizzati. Ma questa partita non possiamo modificarla, possiamo solo lavorare per la prossima. "