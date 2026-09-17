Carlo Pellegatti, giornalista, ha espresso le sue opinioni sul suo profilo Instagram riguardo alla sconfitta del Milan contro il Benfica

"Amorim chiede pazienza. Tuttavia, cari amici e care amiche, la pazienza deve essere guadagnata. Un tecnico se la procura se i tifosi notano un miglioramento nel gioco, vedono formazioni sensate e assistono in campo a grandi giocatori: non si parla di turnover a metà settembre. Puoi cambiare uno, oppure schieri subito i titolari e magari li fai riposare a mezz’ora dalla fine del secondo tempo”.

”Inoltre, non riesco a comprendere: pensate all’imbarazzo dei giocatori sostituiti all'intervallo? Un calciatore che esce all'intervallo capisce di essere stato escluso. Lo capisco al 60’, ma in questo modo no. La pazienza deve essere conquistata. Vedere tanti dei nostri ottimi giocatori in panchina e poi tentare di recuperarli dall’1-0 o dal 2-0 con sei attaccanti. . . Non riesco a vedere schemi, non vedo niente. Invito frequentemente Luca Diddi a chiarirmi i dubbi sulla questione tecnico-tattica, ma questo Milan. . . Come il Milan di Giampaolo si è bloccato contro il Manchester in Inghilterra (non ricordo se a Cardiff), il Milan di Amorim si è arenato a Breslavia. Lì ho osservato ciò che desideravo vedere, poi è svanito tutto”.

“E ora, chi dialoga con Amorim? Chi si confronta con lui? Chi può discutere delle sue scelte o dargli consigli? Nessuno. Ci sono tanti chief qui e chief là, in vari reparti della sede del Milan, ma io desidererei — senza troppi chief — qualcuno che si confronti direttamente con lui. Chi lo fa? Gerry Cardinale, che sinceramente non possiede un’esperienza calcistica lunga e significativa? Questa è l'altra preoccupazione: chi attualmente si confronta con Ruben Amorim? Perché non vorrei assistere a un'altra formazione incomprensibile domenica contro il Lecce. "