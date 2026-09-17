Luka Modric è rimasto in panchina per tutta la partita di ieri contro il Benfica, ma domenica sera dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto contro il Lecce

Nella serata di ieri, nel primo incontro stagionale del Milan in Europa League contro ilnon è sceso in campo per i novanta minuti. Prima dell’incontro,ha giustificato la sua decisione di escludere il croato dalla formazione titolare dicendo: "Contro la Lazio è stata semplicemente una partita in cui la squadra non ha reso al meglio, non solo Luka. È necessario fare delle rotazioni, specialmente per un giocatore di 40 anni. Comunque, può giocare. Devo alternare i calciatori, ma intendiamo vincere ogni partita. Dalla mia esperienza, è impossibile essere sempre in forma con tre partite in una settimana. Stiamo cercando di portare tutti i calciatori alla migliore condizione e per questo motivo effettuamo queste scelte. "

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nell'edizione di oggi, sebbene le parole del tecnico portoghese possano sembrare poco significative, domenica contro il Lecce Modric dovrebbe tornare nella formazione titolare a centrocampo. Siamo solo a fine settembre, ma dopo due pareggi e una sconfitta, il Milan ha bisogno assolutamente di ottenere una vittoria contro i pugliesi per evitare di dare inizio a una piccola crisi e affrontare la pausa per le nazionali con maggiore tranquillità.