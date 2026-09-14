Il debutto europeo del Milan porta con sé una storia particolare. Mercoledì sera a San Siro, infatti, Gonçalo Ramos ritroverà il Benfica, il club nel quale è cresciuto e con cui ha superato le 100 presenze ufficiali realizzando 41 gol prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain. Ora il portoghese vestirà la maglia rossonera e avrà davanti proprio la sua ex squadra.

Per l'attaccante sarà una serata speciale, ma anche un'occasione importante per rispondere sul campo dopo un avvio nel quale il suo rendimento offensivo non ha ancora soddisfatto completamente le aspettative.

Ramos deve trovare il gol

Il centravanti ha avuto un compito importante nel sistema di Amorim, soprattutto nel lavoro senza palla e nella costruzione della manovra. Contro la Lazio, però, ha faticato a rendersi pericoloso negli ultimi metri, pur percorrendo quasi dieci chilometri e mostrando grande disponibilità tattica.

Il Milan ha bisogno di qualcosa in più dal proprio numero 9. Ramos è stato acquistato per diventare un riferimento offensivo e aumentare il peso della squadra nell'area avversaria.

Una sfida dal sapore speciale

Affrontare il Benfica aggiunge inevitabilmente una componente emotiva alla partita. Ramos è cresciuto nel settore giovanile del club portoghese, completando lì il proprio percorso fino all'esordio tra i professionisti.

Con il Benfica ha conquistato anche la Primeira Liga 2022/23, prima del trasferimento al PSG nell'estate del 2023.

Mercoledì, però, non ci sarà spazio per i ricordi: il portoghese dovrà pensare soltanto a trascinare il Milan.

Amorim si aspetta una risposta

Il tecnico rossonero ha scelto Ramos come principale riferimento offensivo e continuerà a chiedergli un lavoro importante anche nella pressione. Ma contro una squadra di livello internazionale servirà soprattutto maggiore presenza dentro l'area.

La sfida può quindi diventare un'occasione ideale per il numero 9: un gol contro il suo passato avrebbe un peso enorme, sia dal punto di vista personale sia per il Milan.