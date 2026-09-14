Il Milan è già proiettato verso Milan-Benfica, primo appuntamento europeo della stagione in programma mercoledì sera a San Siro. Dopo le indicazioni arrivate dalle prime quattro giornate di campionato, Ruben Amorim sembra intenzionato a modificare qualcosa nel proprio undici, soprattutto nella zona offensiva.

Il tecnico portoghese vuole una squadra maggiormente imprevedibile negli ultimi metri e alcune delle novità potrebbero riguardare proprio gli esterni e i giocatori chiamati ad agire alle spalle della punta.

Moreira verso una maglia da titolare

La prestazione offerta all'Olimpico ha inevitabilmente cambiato le valutazioni su Diego Moreira. La doppietta contro la Lazio ha dato una risposta importante ad Amorim e il portoghese è ora candidato a partire dall'inizio contro il Benfica.

Il suo impiego permetterebbe al Milan di avere maggiore velocità e imprevedibilità sulla fascia, ma soprattutto un giocatore capace di puntare l'uomo e creare superiorità numerica.

Pulisic può tornare dall'inizio

Un'altra novità dovrebbe riguardare Christian Pulisic. L'americano è entrato nella ripresa contro la Lazio e ha subito lasciato il segno, fornendo l'assist per una delle reti di Moreira.

Contro il Benfica potrebbe quindi arrivare una nuova occasione dal primo minuto. La sua qualità tra le linee e la capacità di muoversi alle spalle della punta possono rappresentare una soluzione importante per aumentare la pericolosità del Milan.

Amorim punta sulla qualità

La possibile scelta di schierare contemporaneamente giocatori più tecnici racconta anche una precisa idea dell'allenatore. Il Milan vuole avere maggiore qualità nell'ultimo terzo di campo e riuscire a creare più situazioni pericolose senza affidarsi soltanto alle accelerazioni individuali.

Dopo quattro giornate, Amorim sembra quindi arrivato a una fase diversa del suo lavoro: meno esperimenti e più certezze, con le prestazioni dei giocatori che iniziano a incidere concretamente sulle gerarchie.

San Siro aspetta il Benfica

La sfida contro i portoghesi sarà anche un appuntamento dal grande valore storico. Il Milan non ha mai perso nei sei precedenti contro il Benfica, con quattro vittorie e due pareggi, e ha conquistato due Coppe dei Campioni proprio battendo i lusitani in finale.

Mercoledì alle 21, però, conterà soprattutto il presente. Amorim vuole iniziare l'Europa League con un Milan diverso e più offensivo, mentre Moreira e Pulisic sembrano pronti a prendersi una maglia da titolare.