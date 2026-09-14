Il Milan ha iniziato la settimana con una presenza speciale a Milanello. Zlatan Ibrahimovic è tornato oggi nel centro sportivo rossonero, dove ha seguito da bordocampo l’allenamento della squadra di Ruben Amorim. Un ritorno che arriva dopo quasi sei mesi di assenza e proprio alla vigilia di una settimana importante per il club, con il debutto in Europa League contro il Benfica.

La visita dell’ex attaccante svedese rappresenta una delle notizie più significative della giornata in casa Milan, anche perché arriva in un momento nel quale il nuovo progetto tecnico sta entrando in una fase particolarmente importante.

Ibrahimovic torna vicino alla squadra

Ibrahimovic ha salutato la squadra e il nuovo allenatore portoghese prima di assistere alla seduta. La sua presenza a Milanello mancava da diversi mesi e il suo ritorno non è passato inosservato.

Lo svedese continua a mantenere un rapporto importante con l'ambiente rossonero e la sua presenza può essere letta anche come un segnale di vicinanza alla squadra in vista dell'esordio europeo.

Mercoledì c'è il Benfica

Il momento scelto per il ritorno a Milanello non è casuale. Il Milan è infatti entrato nella settimana che porterà alla sfida contro il Benfica, in programma mercoledì sera a San Siro.

Sarà la prima partita europea del nuovo corso e Amorim dovrà preparare una gara completamente diversa rispetto alle prime quattro giornate di campionato. La squadra è ancora imbattuta in Serie A e ora vuole iniziare nel migliore dei modi anche il percorso internazionale.

Domani parla Amorim

La vigilia entrerà nel vivo domani. Alle 14:00, dalla sala stampa di Milanello, Amorim parlerà alla vigilia della sfida contro il Benfica insieme a Gonçalo Ramos. In precedenza, alle 11:30, è invece prevista la rifinitura della squadra, con i primi quindici minuti aperti ai media.

Proprio dalla conferenza potranno arrivare indicazioni importanti sulle condizioni della rosa e sulle possibili scelte del tecnico.

Modric verso la panchina?

Uno dei principali interrogativi riguarda Luka Modric. Dopo le prime quattro gare di campionato, il centrocampista potrebbe essere gestito da Amorim e partire dalla panchina contro il Benfica.

L'ipotesi nasce dalla necessità di dosare le energie del croato e dalle caratteristiche del calcio richiesto dal tecnico portoghese. Al suo posto potrebbe trovare spazio Yunus Musah, giocatore particolarmente adatto a garantire intensità e copertura.

Un ritorno che fa discutere

La presenza di Ibrahimovic aggiunge quindi un elemento particolare alla giornata rossonera. Lo svedese è tornato a Milanello proprio mentre il Milan si prepara alla prima notte europea della stagione.

Ora tutta l'attenzione si sposta sul Benfica: Amorim è chiamato a dare continuità al percorso iniziato in campionato e Ibrahimovic, intanto, è tornato a osservare da vicino il suo Milan.