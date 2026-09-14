Il pareggio di sabato scorso contro la Lazio ha suscitato un grande interrogativo in casa rossonera: quale sia il modo più appropriato per integrare Luka Modric nel sistema di gioco del suo allenatore, che non prevede, come nel Milan di Allegri, due mezzali a protezione del croato. Questa considerazione viene sollevata anche dall'odierna edizione di Tuttosport, la quale evidenzia come l'ex giocatore del Real Madrid sia stato sostituito all'intervallo dopo un primo tempo deludente, durante il quale ha faticato a tenere il passo del match e ha commesso troppi errori.

Con l'ingresso di Yunus Musah al suo posto, noto per la sua intensità, la situazione a centrocampo per il Diavolo è nettamente migliorata. La questione riguardante Modric è piuttosto complessa, poiché mettere in panchina un giocatore del suo calibro non è affatto semplice, dato che è uno dei punti di riferimento del Milan. Rispetto alla scorsa stagione, Modric non ha al suo fianco due mezzali in grado di "proteggere" la sua posizione; inoltre, il calcio ad alta intensità e dominante che Ruben Amorim intende attuare sembra in contrasto con lo stile di gioco del croato, che va sottolineato, non è ancora in perfetta forma. Questo fattore potrebbe aver influenzato le sue prestazioni contro la Lazio.

Detto ciò, la posizione di Luka in campo rappresenta un enigma piuttosto grande che il mister rossonero dovrà risolvere rapidamente. Attualmente, sempre secondo Tuttosport, potrebbe essere più vantaggioso farlo entrare a partita in corso: in un momento in cui le squadre avversarie sono già stanche, il suo contributo potrebbe risultare più incisivo. Alcuni hanno suggerito di posizionarlo sulla trequarti, ma in questa posizione Amorim cerca comunque giocatori con grande intensità che possano esercitare pressione sui difensori avversari. Le tre settimane di pausa per le nazionali sarebbero state molto utili, ma purtroppo Modric non sarà presente a Milanello, poiché ha scelto di continuare la sua carriera non solo con il Milan, ma anche con la nazionale croata.