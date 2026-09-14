Il Milan si prepara al debutto in Europa League. Mercoledì 16 settembre alle ore 21:00, i rossoneri affronteranno il Benfica a San Siro nella prima giornata della fase campionato. Per i tifosi che non potranno essere presenti allo stadio, ecco tutte le informazioni per seguire la sfida.

Milan-Benfica, dove vederla in TV

La partita tra Milan e Benfica sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00 di mercoledì 16 settembre.

L'appuntamento rappresenterà il primo impegno europeo stagionale della squadra di Ruben Amorim, che vuole iniziare il proprio cammino in Europa League nel migliore dei modi.

Milan-Benfica, dove vederla in streaming

La sfida sarà visibile anche in streaming attraverso Sky Go, per gli abbonati Sky con il pacchetto previsto, e NOW, tramite l'offerta dedicata allo sport.

Sarà quindi possibile seguire il match anche da smartphone, tablet, computer e dispositivi compatibili, oltre che dalla televisione.

Milan-Benfica, la diretta testuale su IlMilanista.it

Per chi non potrà seguire Milan-Benfica in TV o in streaming, IlMilanista.it seguirà la partita con la propria diretta testuale.

I tifosi rossoneri potranno così rimanere aggiornati minuto dopo minuto sull'andamento della sfida di San Siro, con tutti gli aggiornamenti principali della gara, dalle formazioni iniziali ai gol, passando per sostituzioni ed episodi più importanti.