Dopo il colpo subìto alla tibia ieri ad Atene, si devono esaminare le condizioni di Gonçalo Ramos in vista del match contro il Cagliari. In caso di un suo stop, sarà pronto Alphadjo Cisse

Come ha chiarito Ruben Amorim dopo la partita dell’Olympiacos contro il Milan, Gonçalo Ramos è stato sostituito all'intervallo a causa di un infortunio: il centravanti portoghese ha infatti patito un forte colpo alla tibia, che gli ha impedito di proseguire il gioco e così è stato costretto a lasciare il campo, sostituito da Christian Pulisic. Come ha

confermato questa mattina la Gazzetta dello Sport, le condizioni dell'ex giocatore del PSG verranno verificate già oggi a Milanello, dove il Milan si allenerà per preparare la trasferta di campionato di lunedì a Cagliari.

Se Ramos non riuscisse a recuperare, sarà Alphadjo Cisse a prendere il suo posto come attaccante centrale.

Queste sono state le dichiarazioni di ieri in conferenza stampa da parte di Ruben Amorim: "Non sono stati io a cambiare il corso della partita con le sostituzioni. Ramos è uscito a causa del dolore. Era un cambio prevedibile. Nell'secondo tempo, l'Olympiacos ha mostrato molta aggressività e sapevamo che avrebbero perso lucidità e che sarebbero andati in affanno. Dobbiamo analizzare meglio il match. Tutto è connesso ai cambi in partita. Hutchinson ha impattato di più sulla partita di quanto abbia fatto io. Il primo gol ha davvero cambiato le sorti del match. Un punteggio di 4-2 è un ottimo risultato. Ritengo che i giocatori e lo staff abbiano creduto nella vittoria. Sono grato a tutti. Oggi abbiamo dimostrato di poter fare di più, che abbiamo bisogno di ognuno, ma lo spirito continua a esserci".