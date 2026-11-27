Omari Hutchinson, calciatore del Milan, è stato intervistato da MilanTV al termine dell'incontro di Europa League tra Olympiacos e Milan, che si è concluso con un punteggio di 2-4

Nel primo tempo, lo stadio ha influito sulla vostra prestazione?

"Non credo che siano state le condizioni ambientali a influenzarci. Siamo abituati a queste situazioni, non è niente che non abbiamo già vissuto in passato. Penserei addirittura che il nostro stadio sia più assordante, quindi questo non è stato l'intoppo. Penso che ci sia solo qualcosa che continuiamo a ripetere nel primo tempo che ci impedisce di partire bene. Abbiamo spesso avvii lenti e concediamo reti evitabili. Ancora una volta, nel secondo tempo abbiamo recuperato: l'allenatore ci ha spinti e abbiamo dovuto innalzare il nostro gioco".

Come ti sei trovato nel tuo ruolo?

"Chiaramente, nel primo tempo ero schierato come numero dieci e non avevo modo di toccare molti palloni. Quando ricevevo la sfera, ero molto basso, quindi è stato piuttosto complicato costruire gioco. Tuttavia, una volta che sono stato spostato a destra, ho avuto modo di toccare la palla, svuotare la mente e anche in contropiede, quando avevo spazio, è stato molto più semplice. Mi impegno a rimanere calmo, mantenere la lucidità e continuare a spingere. Credo di esserci riuscito e penso che tutti mi abbiano supportato in questo".

Molti si sono espressi meglio nella seconda metà della gara. . .

"Tutti hanno alzato il proprio livello, come ho già accennato. Penso che Tomori abbia fatto veramente bene quando è subentrato, e tutti coloro che sono entrati in campo hanno apportato un reale cambiamento alla partita: questo è fondamentale, perché i giocatori devono farsi trovare pronti, e così è stato per noi. Cerco sempre di mantenere la fiducia in me stesso. È molto difficile quando hai una scarsa presenza in campo e gli altri stanno rendendo bene. Faccio del mio meglio e credo che questo sia un altro punto da cui partire. Voglio riacquistare la mia completa fiducia e penso di poter raggiungere questo obiettivo. Oggi mi sono sentito in forma, e questo è ciò che conta di più".