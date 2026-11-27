Gerry Cardinale non si trovava ad Atene ieri sera, ma è chiaramente molto contento per la rimonta del suo Milan contro l'Olympiacos: dopo essere stati in svantaggio di due reti, i rossoneri hanno ribaltato la situazione grazie ai goal di Omari Hutchinson, Alphadjo Cisse, Christian Pulisic e Diego Moreira. Con questa vittoria, il Diavolo è tornato in corsa per i playoff di Europa League (attualmente è al 20° posto) e chissà se con tre vittorie nelle prossime partite possa ambire persino a un posto tra le ottavi, che comporterebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Cardinale ha espresso il suo pensiero riguardo alla vittoria in rimonta del Milan contro l'Olympiacos: "Questo è stato un altro obiettivo significativo per il nostro progetto, non solo per il risultato finale, ma anche per il modo in cui la squadra si è unita e ha saputo recuperare, soprattutto in una gara lontano da casa. Sono fiero della squadra e del team tecnico: molti ragazzi erano esausti al termine della partita, il che testimonia che hanno veramente dato il massimo in campo. Lo apprezzo molto e questo ci fornisce una base ancora più solida su cui continuare il nostro percorso".