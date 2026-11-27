L'ex difensore Fabio Cannavaro ha condiviso di aver avuto una conversazione con Van Dijk, il quale gli ha confidato di avere la voglia di giocare in Italia

Fabio Cannavaro, vincitore del Pallone d'Oro nel 2006 e attualmente allenatore dell'Uzbekistan, ha rilasciato un'intervista approfondita alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha indicato un altro difensore meritevole del premio di France Football: "Baresi nel ’94.

Quella finale contro il Brasile era straordinaria.

Tuttavia, il più vicino a ottenere il riconoscimento è stato Paolo Maldini: se solo il Milan avesse conquistato la vittoria a Istanbul nel 2005.

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L’ex difensore che ha indossato le maglie di Napoli, Parma, Juventus, Inter e della Nazionale ha poi discusso dei difensori attualmente in gioco, soffermandosi su Virgil van Dijk, calciatore del Liverpool, che sembra stuzzicare l'interesse del Milan per la prossima stagione: "L’ho visto durante il Mondiale e mi ha detto che gli piacerebbe vivere un'esperienza in Italia. Ne è molto attratto. Sarebbe interessante vedere Van Dijk al Milan; negli ultimi anni ha combinato una grande forza fisica con una velocità eccezionale. Un allenatore una volta disse a Paolo Maldini: 'Hai difficoltà a girarti'. E lui rispose: 'Mister, l'importante è che prenda la palla'. Anche per me era simile; quando hai una velocità pazzesca, puoi permetterti un errore tecnico. Il problema sorge quando quella rapidità non c'è più".