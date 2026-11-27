L'ottimo analista di mercato Fabrizio Romano ha discusso del futuro di Omari Hutchinson, attualmente in prestito al Milan con un'opzione di riscatto

Nel suo intervento su YouTube, Fabrizio Romano ha menzionato Omari Hutchinson, che ha realizzato un gol e fornito due assist contro l'Olympiacos: "Volevo menzionare brevemente, in relazione al mercato, anche Omari Hutchinson, perché tra le buone notizie per il Milan c'è sicuramente l'andamento di questo giovane, che non sarà il protagonista in ogni incontro del Milan, ma l'averlo preso in prestito è stata una mossa astuta da parte del club.

In alcune circostanze, come ad Atene, l'inglese dimostra di poter essere molto utile, il suo gol ha riaperto il match per il Milan".

"In merito a Hutchinson, posso aggiungere un dettaglio: il sogno di Omari Hutchinson era indossare la maglia del Milan, una squadra che ha sempre rispettato, e da quanto ho appreso, Omari è molto motivato a convincere Ruben Amorim e l’intero Milan a permettergli di proseguire la sua avventura in rossonero. Questo sarà certamente definito dal tempo e dalle prestazioni in campo, ci vorrà ancora un po’ per avere chiarezza sul futuro di Hutchinson. Ovviamente il Milan non ha fretta, ha il tempo necessario per fare delle valutazioni, ma Omari sta dando il massimo. Omari è molto legato al Milan, quindi scopriremo come si evolverà la sua stagione; nel frattempo, ha già segnato un gol cruciale ed è un ragazzo che sta contribuendo notevolmente e sta cercando di farsi notare nel modo migliore possibile".