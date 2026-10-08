Andrea Ramazzotti, professionista dell'informazione, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo l'idea di Endrick del Real Madrid per il Milan

Andrea Ramazzotti, professionista dell'informazione, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo l'idea di Endrick del Real Madrid per il: "Con una difesa a quattro, le possibili formazioni includono il 4-4-2, il 4-2-3-1 oppure il 4-3-2-1. Nel primo schema Endrick potrebbe giocare come seconda punta, specialmente nella zona destra del campo, per trattare le sue doti di accentramento. Anche in questa situazione, potrebbe fungere da punta centrale, ma l'attacco rischierebbe di risultare meno incisivo".

"Nel 4-2-3-1, l'idea di posizionarlo a destra è interessante, affiancato da Moreira a sinistra e Pulisic dietro a Ramos. Sicuramente, questo rappresenterebbe un Milan molto propositivo, supportato da due centrocampisti disposti a impegnarsi. Supponiamo Rabiot e uno tra Modric e Musah. Con Endrick in campo insieme a Pulisic, Moreira e Ramos, il Milan avrebbe un ottimo livello di qualità e potenzialità. È possibile che questo schema non possa essere adottato sempre, ma in alcune partite casalinghe o a gara in corso, sarebbe ideale per modificare il corso della partita. Nel 4-3-2-1 invece, partirebbe tra le linee, sul lato destro centrale, come nel 3-4-2-1. Durante la sua carriera, Endrick è stato utilizzato anche come esterno sinistro in attacco, ma non si sente a suo agio quando deve ampliare il suo gioco, come nel 4-2-3-1, mentre nel 3-4-2-1, posizionato sul centro-sinistra, tende ad avere meno inclinazione a ricevere e a tirare con il piede sinistro. "