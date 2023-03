La raccolta fondi dell’Associazione Davide Astori oggi al Franchi

Oggi ricorre tristemente il 5° anniversario della scomparsa dell'ex Capitano della Fiorentina Davide Astori. Per l'occasione l'Associazione Davide Astori ha organizzato una raccolta fondi volta a "costituire parte della fornitura di un chemioterapico molto efficace contro l'anemia falciforme, terribile malattia molto diffusa in Africa. Il farmaco sarà impiegato in un centro medico in Camerun dove attualmente, fra gli altri, sono assistiti cento bambini al di sotto dei cinque anni di vita" (questa la nota diffusa dall'Associazione). In prima fila a sostegno della causa anche mister Pioli, che ieri in conferenza stampa ha detto: "Astori ci ha lasciato tanti insegnamenti, dico noi per tutti coloro che, assieme a me, hanno vissuto quella situazione. Davide è sempre con me. Sono molto contento che sia stata istituita un'associazione a suo nome, lui avrebbe voluto così. Persona di un'educazione incredibile, sarà una partita particolare".