Parla l’ex rossonero. Pato sogna di tornare in Italia: “Amo il Milan”

Il brasiliano non dimentica i colori rossoneri e il suo passato al Milan: non so cosa mi riserverà il futuro ma...

Redazione Il Milanista

L'ex rossonero Alexander Pato ha lasciato alcune dichiarazioni a TMW: "Se Ibrahimovic ha passato i 40 anni e sta bene lì c’è un motivo. Amo il Milan che mi ha dato tanto. Mi piace molto la Serie A e l’Italia mi manca. L’ho detto a mia moglie che tornerei e lei è disposta a fare qualsiasi cosa per me. Resto un appassionato del vostro paese che ha persone bellissime e appassionate di calcio. Come detto non so cosa mi riserverà il futuro ma le porte a un mio ritorno sono certamente aperte". E intanto, parlando di mercato, grandissima attenzione. Clamoroso De Ketelaere: adesso sta girando una voce folle <<<

Il 33enne con queste parole sta facendo sognare i tifosi. Pato ha indossato la maglia del Milan dal 2007 al 2013: 63 le reti messe a segno su 150 partite totali. Arrivò giovanissimo: a 17 anni venne acquistato dalla società rossonera per ben 22 milioni di euro. Formalmente però non arrivò a Milano prima del 3 gennaio 2008 (per le norme FIFA sui minorenni): dal giorno successivo divenne a tutti gli effetti un giocatore del Milan. La sua prima gara fu il 13 gennaio dello stesso anno (nel match contro il Napoli: lì arrivò la sua prima rete). Tuttavia le stagioni dal 2011 al 2013 furono per lui un calvario: un infortunio dopo l'altro per l'attaccante brasiliano che faticò a trovare continuità.