Il Milan continua la preparazione in vista della gara contro il Lecce, in programma domenica sera a San Siro. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Ruben Amorim è chiamato a valutare le condizioni della rosa e le possibili soluzioni per tornare a fare risultato in campionato. Tra i temi da seguire c’è anche la gestione di Adrien Rabiot.

Rabiot tra le opzioni per il centrocampo

Il centrocampista francese rappresenta una delle alternative a disposizione di Amorim per la mediana. Le sue caratteristiche possono offrire intensità nei duelli, capacità di accompagnare l’azione e una presenza importante nelle due fasi.

In vista del Lecce, il tecnico dovrà valutare quale combinazione possa garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Le scelte dipenderanno anche dalle condizioni dei giocatori e dal lavoro svolto durante gli allenamenti a Milanello.

Amorim cerca equilibrio dopo la sfida europea

La partita contro il Benfica ha lasciato diversi aspetti da analizzare. Il Milan dovrà ritrovare maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti, cercando di limitare le difficoltà emerse nella gestione del possesso e nella fase di non possesso.

Il centrocampo avrà un ruolo fondamentale nel collegare difesa e attacco, proteggere la retroguardia e permettere alla squadra di sviluppare le proprie iniziative con maggiore fluidità.

Le possibili scelte in vista del Lecce

La preparazione prosegue con l’attenzione rivolta alla formazione che scenderà in campo domenica. Amorim avrà a disposizione gli ultimi allenamenti per valutare gli interpreti e decidere se confermare l’assetto visto nelle precedenti uscite oppure apportare modifiche.

Rabiot potrebbe rientrare nelle valutazioni per il centrocampo, ma sarà necessario attendere le indicazioni della vigilia per avere un quadro più chiaro sulle intenzioni del tecnico.