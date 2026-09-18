Ruben Amorim presenterà la sfida tra Milan e Lecce nella conferenza stampa di sabato a Milanello. Appuntamento alle 14:00 per fare il punto sul momento rossonero.
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Il Milan si avvicina alla prossima sfida di campionato, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro contro il Lecce. In vista della gara, Ruben Amorim tornerà a incontrare i giornalisti per presentare la partita e fare il punto sulla situazione in casa rossonera.
Domani la conferenza stampa di Amorim
Come previsto dagli appuntamenti della vigilia, il tecnico portoghese parlerà direttamente dal centro sportivo di Milanello. L’incontro con i media è fissato per domani, sabato 19 settembre, alle ore 14:00.
Sarà un’occasione per approfondire i temi legati alla preparazione della sfida contro il Lecce e conoscere le indicazioni dell’allenatore in vista del prossimo impegno.
I dubbi sul gioco e le attese per il Lecce
Il momento del Milan resta sotto osservazione. Amorim potrà rispondere alle domande dei giornalisti e illustrare il lavoro svolto durante la settimana, con l’obiettivo di preparare al meglio una partita importante per il percorso rossonero.
Milan-Lecce, appuntamento domenica sera
La squadra tornerà in campo domenica 20 settembre alle 20:45, quando a San Siro arriverà il Lecce. I rossoneri cercheranno di ritrovare il successo davanti ai propri tifosi e di dare continuità al percorso in Serie A.
La conferenza stampa di Amorim offrirà così nuove indicazioni in vista della gara, tra valutazioni sulla condizione del gruppo e possibili scelte per l’undici titolare.
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