Il Milan si prepara a tornare in campo in Serie A. Domenica 20 settembre, alle ore 20:45, i rossoneri ospiteranno il Lecce a San Siro nella quinta giornata di campionato. Dopo il pareggio contro la Lazio e la sconfitta europea contro il Benfica, la squadra di Ruben Amorim vuole ritrovare il successo davanti ai propri tifosi.

Per chi non sarà allo stadio, ecco tutte le informazioni utili per seguire la partita in televisione, in streaming e attraverso la nostra diretta testuale.

Milan-Lecce, dove vederla in tv

La partita tra Milan e Lecce sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per guardare il match in televisione sarà quindi necessario accedere alla piattaforma attraverso una Smart TV compatibile o un dispositivo collegato al televisore.

La gara è in programma domenica 20 settembre 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

Milan-Lecce, dove seguirla in streaming

I tifosi rossoneri potranno seguire la sfida anche in streaming attraverso l’app ufficiale di DAZN, disponibile su smartphone, tablet e dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile collegarsi al sito della piattaforma da computer e accedere con il proprio account.

La partita sarà visibile agli abbonati DAZN: basterà selezionare l’evento dalla programmazione per seguire il match in diretta.

Milan-Lecce, la diretta testuale su IlMilanista.it

Per chi non potrà guardare la partita in tv o in streaming, su IlMilanista.it sarà disponibile la diretta testuale di Milan-Lecce.

Dalla nostra pagina live sarà possibile seguire gli aggiornamenti minuto per minuto, le azioni principali e tutti gli episodi più importanti della gara di San Siro. Un modo per restare aggiornati sull’andamento del match e non perdere i momenti decisivi della sfida.