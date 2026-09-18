Giornata di festa in casa Milan per Christian Pulisic. L’attaccante rossonero compie oggi 28 anni e celebra la sua quarta ricorrenza con la maglia del Diavolo. Un’occasione speciale per celebrare il numero 11, diventato un punto di riferimento per la squadra grazie alla sua tecnica, alla duttilità e alla capacità di incidere negli ultimi metri.

Gli auguri del Milan

Il club rossonero ha voluto celebrare il compleanno dello statunitense con un messaggio dedicato, sottolineando il suo valore all’interno della squadra e il legame con i colori milanisti.

“Giornata speciale per Christian Pulisic, che oggi compie 28 anni e celebra la sua quarta ricorrenza da rossonero. Il nostro numero 11 continua a essere un punto di riferimento per la squadra, grazie alla sua tecnica, alla sua duttilità e alla capacità di incidere negli ultimi metri. Tutto il mondo milanista si unisce per festeggiare Christian e augurargli ancora tante soddisfazioni con i nostri colori, con ancora tante pagine da scrivere insieme. Tanti auguri, Chris!”