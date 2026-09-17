Il Milan si prepara ad affrontare il Lecce nella prossima giornata di campionato. La squadra pugliese sarà ospite dei rossoneri domenica sera a San Siro e Tiago Gabriel, intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso, ha presentato la sfida, soffermandosi anche sulla propria permanenza in Salento dopo le voci di mercato.

Tiago Gabriel: “A San Siro sarà difficile”

Il difensore portoghese è consapevole delle difficoltà che attendono il Lecce contro una squadra che ha iniziato bene la stagione. Per questo, ha sottolineato l’importanza del lavoro durante la settimana e della concentrazione in vista della partita.

“Ci aspetta una gara complicata, soprattutto perché giocheremo in trasferta contro una squadra che ha cominciato bene. Dovremo prepararci nel modo giusto durante la settimana, lavorare con attenzione e arrivare alla partita con la mentalità e l’atteggiamento corretti”.

Il mercato e la felicità per essere rimasto a Lecce

Il nome di Tiago Gabriel è stato accostato anche al Milan nel corso delle ultime sessioni di mercato, ma il difensore è rimasto in Puglia. Una scelta che lo rende felice, anche per il valore che la permanenza ha per la sua famiglia.

“Per me è importante essere rimasto qui, e lo è altrettanto per la mia famiglia. Il mercato è un aspetto secondario e non è qualcosa che dipende direttamente da me, perché sono un calciatore. Per questo ho sempre mantenuto la testa concentrata sul Lecce e sono davvero felice di essere rimasto, proprio come lo è la mia famiglia”.

Lecce, una sfida importante a San Siro

Il Lecce si avvicina dunque alla trasferta milanese con la consapevolezza di dover affrontare un avversario di alto livello. Le parole di Tiago Gabriel evidenziano la necessità di preparare la gara con attenzione e di presentarsi a San Siro con la giusta determinazione.

Per il Milan, invece, l’obiettivo sarà sfruttare il fattore campo e cercare di proseguire il proprio percorso positivo in campionato.