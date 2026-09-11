Il Milan si avvicina alla sfida contro la Lazio con un dubbio importante in mezzo al campo. Tra i giocatori chiamati a dare una risposta c'è Adrien Rabiot, reduce da una prestazione contro la Juventus al di sotto delle aspettative e ora pronto a giocarsi le proprie chance all'Olimpico.

Il francese rappresenta una pedina importante per Ruben Amorim, soprattutto per caratteristiche fisiche e capacità di garantire equilibrio. La gara di Roma potrebbe quindi diventare l'occasione giusta per ritrovare continuità e incidere maggiormente nella costruzione del gioco rossonero.

Rabiot cerca una reazione

Contro la Juventus il centrocampista non è riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto. Una prestazione che ha aperto qualche interrogativo sulle gerarchie e sulle possibili scelte di Amorim per la trasferta contro la Lazio.

Il tecnico portoghese ha diverse alternative a disposizione e, come spiegato anche in conferenza stampa, Rabiot può essere impiegato nel ruolo di mezzala, così come Yunus Musah e Jashari. Una concorrenza che rende tutt'altro che scontata la composizione del centrocampo.

Amorim ha diverse soluzioni

La profondità del reparto permette al Milan di cambiare caratteristiche a seconda dell'avversario. Musah garantisce maggiore sostanza, Jashari può offrire qualità differenti, mentre Rabiot porta esperienza e fisicità.

Amorim dovrà quindi scegliere la combinazione più adatta per affrontare una Lazio che ha iniziato molto bene il campionato. La gara dell'Olimpico sarà anche un test importante per capire quale sarà l'assetto definitivo del centrocampo rossonero.

A Roma serve un altro Rabiot

Per il Milan sarà fondamentale aumentare il livello di intensità rispetto alla gara di Torino. Rabiot è uno dei giocatori dai quali Amorim si aspetta una risposta, soprattutto in una partita nella quale fisicità e capacità di accompagnare l'azione potrebbero risultare decisive.

La scelta sul suo impiego verrà definita nelle ultime ore, ma una cosa appare certa: contro la Lazio il francese avrà l'opportunità di trasformare i dubbi emersi contro la Juventus in una risposta sul campo.