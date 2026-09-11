Il Milan riceve una buona notizia alla vigilia della trasferta dell'Olimpico. Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e sarà convocato per la sfida contro la Lazio, dopo aver superato i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare la gara con la Juventus.

Il rientro del difensore amplia le possibilità a disposizione di Ruben Amorim per il reparto arretrato, ma allo stesso tempo apre un nuovo dubbio in vista della gara di domani. Al centro delle valutazioni del tecnico portoghese ci sarà infatti anche Koni De Winter, reduce da una prestazione convincente all'Allianz Stadium.

Gabbia recuperato per l'Olimpico

Dopo lo stop legato all'infiammazione alla caviglia, Gabbia è finalmente tornato a lavorare a pieno regime insieme ai compagni. Una notizia importante per Amorim, che potrà quindi contare nuovamente sul centrale italiano per la trasferta contro la Lazio.

Il suo recupero permette al Milan di presentarsi all'appuntamento dell'Olimpico con una soluzione difensiva in più e restituisce al tecnico una pedina importante anche sotto il profilo dell'esperienza.

De Winter-Gabbia, il ballottaggio

Il rientro di Gabbia, però, porta con sé anche un interrogativo sulla formazione titolare. De Winter parte forte dopo la prestazione offerta contro la Juventus, nella quale il difensore ha mostrato personalità e affidabilità in una sfida di grande livello.

Amorim dovrà quindi decidere se confermare il belga oppure affidarsi nuovamente a Gabbia, tornato disponibile proprio alla vigilia della partita.

Amorim deve scegliere

La decisione verrà presa nelle ultime ore, dopo le valutazioni finali dello staff tecnico. Il recupero di Gabbia rappresenta certamente una buona notizia, ma la prestazione di De Winter a Torino rende il ballottaggio particolarmente interessante.

La scelta del titolare in difesa sarà uno dei temi principali della vigilia di Lazio-Milan, con Amorim chiamato a individuare la soluzione migliore per affrontare la squadra di Gennaro Gattuso.