Il Milan si prepara a vivere il primo vero tour de force della stagione. Dopo la trasferta di domani contro la Lazio, i rossoneri saranno infatti attesi da altri due appuntamenti ravvicinati: mercoledì 16 settembre arriverà il Benfica a San Siro per il debutto in Europa League, mentre domenica 20 sarà il turno del Lecce.

Tre gare in appena otto giorni che rappresenteranno un test importante non soltanto dal punto di vista dei risultati, ma anche per capire quanto sia profonda la rosa a disposizione di Ruben Amorim.

Amorim dovrà gestire le energie

Il primo appuntamento sarà particolarmente delicato. Sabato alle 18 il Milan farà visita alla Lazio di Gennaro Gattuso all'Olimpico, in una sfida che arriva dopo il pareggio contro la Juventus.

Pochi giorni più tardi, però, sarà già tempo di Europa League. Il Benfica farà tappa a San Siro mercoledì sera e il tecnico portoghese dovrà inevitabilmente ragionare anche sulle energie dei suoi giocatori.

Le rotazioni diventano decisive

Proprio in questa fase potranno emergere le alternative presenti in rosa. Amorim ha ribadito in conferenza di avere una squadra abbastanza profonda e, con tre appuntamenti ravvicinati, sarà chiamato a dimostrarlo sul campo.

Il ritorno di Matteo Gabbia, già rientrato in gruppo, offre una soluzione in più in difesa, mentre in avanti Pulisic, Cissé, Chukwueze, Saelemaekers e Hutchinson garantiscono diverse possibilità sulla trequarti.

Lazio, Benfica e poi Lecce

La trasferta romana sarà quindi soltanto il primo capitolo di una settimana che potrebbe dare indicazioni importanti sul nuovo Milan. Dopo la Lazio arriverà il primo impegno europeo della stagione, prima del ritorno in campionato contro il Lecce.

Per Amorim sarà il momento di dimostrare non soltanto quale sia il suo undici migliore, ma anche quanto possa contare sull'intera rosa.