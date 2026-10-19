Il successo contro l’Atalanta porta anche la firma di Adrien Rabiot. Nel 3-2 conquistato dal Milan a San Siro, il centrocampista francese ha offerto un’altra prestazione di alto livello, impreziosita dal gol del momentaneo raddoppio. Una prova che gli è valsa il riconoscimento di MVP della partita, assegnato attraverso le preferenze dei tifosi rossoneri sull’app ufficiale del club.

Rabiot MVP contro l’Atalanta: i numeri della sua partita

La prestazione contro i bergamaschi ha confermato il momento positivo del centrocampista. Rabiot ha trovato la rete al 43’, con una conclusione precisa che ha permesso al Milan di andare all’intervallo sul doppio vantaggio. La sua prova, però, non si è limitata al gol: il francese ha contribuito anche alla gestione del pallone, al recupero e alla costruzione delle occasioni offensive.

Secondo i dati pubblicati dal Milan, Rabiot ha toccato 70 palloni, completato 49 passaggi positivi e creato quattro occasioni per i compagni. Numeri che raccontano il suo coinvolgimento in entrambe le fasi e la capacità di incidere anche lontano dalla porta avversaria.

Il riconoscimento dei tifosi è stato netto: il centrocampista ha raccolto il 66% delle preferenze nella votazione per il premio di migliore in campo.

Un record che conferma il momento d’oro

C’è anche una statistica a rendere ancora più significativo il rendimento recente del francese. Con il gol contro l’Atalanta, Rabiot ha partecipato ad almeno una rete per quattro partite consecutive nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta in carriera.

Dopo l’assist nella gara contro la Roma e le reti realizzate contro Lecce, Sassuolo e Atalanta, il centrocampista è arrivato a quattro gol e tre assist in Serie A 2026/27, secondo i dati riportati dal club rossonero.

Un contributo offensivo importante per un giocatore che garantisce anche intensità, presenza fisica e capacità di accompagnare l’azione. La sua continuità sta diventando uno dei punti di forza della squadra di Amorim.