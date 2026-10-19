Il Milan ha conquistato una vittoria importante per 3-2 contro l’Atalanta, ma la prestazione rossonera ha lasciato spazio anche ad alcune riflessioni. A soffermarsi sui punti di forza e sulle difficoltà della squadra di Ruben Amorim è stato Carlo Pellegatti, intervenuto negli studi di Pressing. Il giornalista ha promosso quanto mostrato dai rossoneri nella prima parte della gara, evidenziando però un problema legato alla profondità della rosa e al rendimento dei giocatori chiamati a subentrare.

Pellegatti promuove il Milan: “Il migliore della stagione”

Secondo Pellegatti, per oltre un'ora la squadra ha espresso un calcio di alto livello, mostrando qualità e capacità di controllare la partita. Il problema, a suo avviso, riguarda la possibilità di mantenere lo stesso rendimento fino al novantesimo minuto.

“Per i primi 60-65 minuti si è visto il miglior Milan della stagione. Adesso il lavoro di Amorim deve essere quello di arrivare a 90 minuti”, ha osservato il giornalista a Pressing.

Milan, il problema dei cambi secondo Pellegatti

Il passaggio più critico dell'analisi riguarda le alternative a disposizione dell'allenatore. Pellegatti ritiene che, quando arrivano le sostituzioni, emerga una differenza significativa tra i giocatori maggiormente utilizzati e quelli che partono più spesso dalla panchina.

“Purtroppo, quando si fanno i cambi, si vede che il divario tra i primi 12-13 della rosa e quelli che vengono dopo è abbastanza evidente. Amorim deve naturalmente effettuare le sostituzioni, ma chi entra non sta dando quello che dovrebbe”, ha dichiarato.

La differenza con il Salisburgo

Nel suo intervento, il giornalista ha poi richiamato il successo europeo contro il Salisburgo, sottolineando come in quella circostanza le cose siano andate meglio. Pellegatti ha però precisato che il valore dell'avversario va considerato nel giudicare la prestazione.

“Contro il Salisburgo, che non è una squadra di alto livello, le cose sono invece andate meglio”, ha aggiunto.