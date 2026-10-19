Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan inizia a valutare le possibili mosse per rinforzare la rosa. Tra le priorità della dirigenza rossonera c'è il reparto arretrato, con l'obiettivo di aumentare le alternative a disposizione di Ruben Amorim. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, nella lista dei profili monitorati figurano Daniele Ghilardi e Inácio, due difensori con caratteristiche differenti che potrebbero rappresentare opportunità da valutare in vista della sessione invernale.

Ghilardi tra i nomi seguiti dal Milan

Tra i giocatori accostati ai rossoneri c'è Daniele Ghilardi, giovane difensore italiano attualmente alla Roma. Il suo profilo può interessare per età, margini di crescita e prospettiva, caratteristiche che si inseriscono nella ricerca di elementi in grado di contribuire sia nell'immediato sia nel lungo periodo.

Per capire se il nome di Ghilardi potrà diventare una pista concreta sarà necessario attendere ulteriori sviluppi e conoscere le reali intenzioni delle società coinvolte.

Inácio è l'altra pista per rinforzare la retroguardia

Nella lista indicata da Moretto compare anche Inácio, difensore dello Sporting Lisbona già accostato in passato al mercato rossonero. Il centrale portoghese rappresenterebbe un profilo differente rispetto a Ghilardi, anche per esperienza e caratteristiche tecniche.

Gennaio, il Milan valuta le opportunità

La ricerca di un difensore centrale si inserisce nella pianificazione della seconda parte della stagione. La dirigenza dovrà stabilire quali interventi siano realmente necessari, tenendo conto delle esigenze tecniche dell'allenatore e delle condizioni economiche delle possibili operazioni.

Ghilardi e Inácio sono quindi due nomi da seguire, ma al momento è importante distinguere i profili monitorati dagli obiettivi per i quali esistano passi concreti. Le prossime settimane potranno fornire indicazioni più precise sulle strategie rossonere e sulle possibilità di intervenire nella sessione invernale.