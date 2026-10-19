Il Milan conquista tre punti importanti contro l’Atalanta, ma il successo per 3-2 lascia anche alcuni aspetti su cui lavorare. Nel post partita, Ruben Amorim ha analizzato ai microfoni di Milan TV la prestazione dei rossoneri, promuovendo soprattutto quanto mostrato nella prima parte dell’incontro. L’allenatore portoghese ha però individuato un limite nella reazione della squadra dopo il gol avversario, sottolineando la necessità di mantenere lucidità e fiducia anche nei momenti più complicati.

Amorim a Milan TV: “La fiducia è svanita dopo il gol”

Il tecnico rossonero si è soffermato soprattutto sul contraccolpo psicologico seguito alla rete dell’Atalanta, un episodio che ha modificato l’atmosfera in campo e sugli spalti.

“Penso che dopo aver subito un gol la fiducia sia venuta meno immediatamente, non soltanto nella squadra, ma anche nello stadio. È un aspetto sul quale dobbiamo lavorare”, ha spiegato Amorim.

L’allenatore ha quindi richiamato l’importanza del rapporto con i tifosi e della capacità di trasmettere sicurezza attraverso il gioco. “I tifosi devono credere in noi, ma per riuscirci dobbiamo dimostrare di saper controllare la partita. Anche dopo aver subito una rete, dobbiamo continuare a giocare nello stesso modo”, ha aggiunto.

“Nei primi 60 minuti abbiamo giocato bene”

Al di là delle difficoltà emerse nel finale, Amorim ha voluto evidenziare gli aspetti positivi della prestazione rossonera. La squadra, secondo il tecnico, ha saputo alternare ritmo e pazienza, gestendo il pallone con personalità e trovando le soluzioni giuste per costruire le occasioni.

“Credo che nei primi 60 minuti abbiamo espresso un buon calcio”, ha dichiarato a Milan TV.

Il portoghese ha poi sottolineato la capacità dei suoi giocatori di adattarsi alle diverse situazioni della gara: “Quando dovevamo accelerare lo abbiamo fatto, mentre quando era necessario costruire l’occasione siamo rimasti calmi e abbiamo gestito bene il pallone”.

Calendario fitto, Amorim guarda già alla prossima partita

Il tecnico ha infine rivolto l’attenzione ai prossimi impegni, ricordando quanto sarà impegnativo il calendario delle prossime settimane.

“Adesso dobbiamo riposare e preparare la prossima partita, perché ci aspetta un calendario davvero intenso”, ha concluso Amorim.