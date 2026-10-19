La vittoria per 3-2 contro l’Atalanta ha regalato al Milan tre punti importanti, ma ha anche messo in evidenza la necessità di gestire meglio i momenti più delicati della partita. Nel post gara, Gonçalo Ramos è intervenuto ai microfoni di Milan TV, sottolineando come il risultato collettivo debba venire prima delle soddisfazioni personali e come la capacità di soffrire insieme rappresenti un aspetto fondamentale per la crescita della squadra.

Ramos: “È più importante vincere che segnare”

L’attaccante rossonero ha ribadito la propria priorità, mettendo al centro il contributo alla squadra e il raggiungimento dell’obiettivo comune.

“È molto importante segnare, ma lo è ancora di più vincere e aiutare la squadra a ottenere la vittoria. Questo conta molto più che fare gol soltanto per una soddisfazione personale”, ha spiegato Ramos a Milan TV.

“Abbiamo dovuto soffrire come squadra”

Ramos si è poi soffermato sulle difficoltà incontrate dal Milan nel finale, quando l’Atalanta ha provato a rientrare in partita. Secondo il portoghese, i rossoneri hanno perso parte del ritmo mostrato in precedenza, concedendo agli avversari la possibilità di rendersi pericolosi.

“Penso che abbiamo perso un po’ il ritmo della gara. Cerchiamo sempre di divertirci e di goderci la partita, ma il nostro obiettivo resta vincere. Negli ultimi minuti loro avrebbero potuto segnare: hanno molta qualità e abbiamo dovuto soffrire come squadra”, ha dichiarato l’attaccante.

Milan, la crescita passa anche dalla capacità di difendere

Nell’ultima parte del suo intervento, Ramos ha evidenziato un aspetto che considera importante per il percorso rossonero: la capacità di restare uniti anche quando la partita diventa complicata.

“Credo che questo dimostri ciò che stiamo cercando di costruire qui. Quando c’è da soffrire e da difendere per portare a casa la vittoria, oggi lo abbiamo fatto e abbiamo vinto”, ha concluso il centravanti.