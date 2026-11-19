Il Milan è pronto a blindare uno dei punti di riferimento della squadra di Rúben Amorim. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la trattativa per il rinnovo di Adrien Rabiot è arrivata alle battute finali. Restano da sistemare gli ultimi dettagli e, una volta raggiunto l'accordo, il centrocampista francese potrebbe recarsi in sede già dalla prossima settimana per firmare il nuovo contratto.

Nei giorni scorsi era emersa la volontà del club di prolungare il contratto fino al 2030. Ora il progetto avrebbe preso una forma più definita: accordo fino al 2030, con un'opzione per un'ulteriore stagione a favore del Milan. L'attuale contratto del francese scade invece nel 2028.

Le cifre e il ruolo di Véronique

A seguire la trattativa è, come sempre, la madre e agente del giocatore, Véronique, in contatto costante con la dirigenza rossonera. Attualmente Rabiot percepisce 3,5 milioni di euro a stagione. Calciomercato.com considera possibile un adeguamento fino a circa 5 milioni più bonus, una cifra vicina a quella riconosciuta a Christian Pulisic.

La decisione di puntare sul rinnovo sarebbe maturata già a settembre, quando Amorim avrebbe manifestato la volontà di costruire il proprio Milan anche attorno a Rabiot. Secondo la stessa testata, il Napoli avrebbe provato a inserirsi nella trattativa, senza riuscire però a modificare i piani delle parti.

Il rendimento del centrocampista spiega la volontà del club di accelerare. In questo avvio di stagione ha realizzato 5 gol e servito 4 assist in 9 presenze di Serie A. Amorim lo ha impiegato sia in mediana sia in posizione più avanzata, da trequartista, sfruttandone la capacità di incidere in diverse zone del campo. Un percorso che ha lasciato alle spalle anche la turbolenta separazione dal Marsiglia, sulla quale è tornato recentemente Medhi Benatia, ammettendo di averla vissuta molto male.

Il rinnovo si inserirebbe in una fase di cambiamenti per il Milan, tra il nuovo assetto dirigenziale e un mercato di gennaio che si preannuncia intenso. Prima, però, c'è da pensare al campionato: domenica alle 18 i rossoneri, quarti con 24 punti, ospiteranno il Frosinone a San Siro.