Un nome di primo piano, un rinnovo ancora in sospeso e il ritorno di Adidas sulle maglie rossonere. Sono questi gli elementi alla base dell'indiscrezione rilanciata questa mattina dal Quotidiano Sportivo: il Milan starebbe seguendo con attenzione la situazione di Scott McTominay, centrocampista scozzese diventato uno dei simboli del Napoli dopo il suo arrivo in Italia.

La pista nasce soprattutto da una questione commerciale. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, dalla stagione 2028-29 il Milan tornerà a vestire Adidas con un accordo decennale da 500 milioni di euro di parte fissa, circa 50 milioni a stagione. Una cifra che, secondo QS, porterebbe i rossoneri al primo posto in Serie A per valore dello sponsor tecnico, davanti alla Juventus, ferma a 43 milioni annui. McTominay è uno dei testimonial del marchio tedesco e, nella ricostruzione del quotidiano, potrebbe diventare uno dei volti del nuovo corso, come già accaduto in passato.

A rendere l'ipotesi interessante c'è anche la situazione contrattuale del centrocampista. L'accordo con il Napoli scade a giugno 2028 e il rinnovo è al momento congelato per motivi economici: le parti non hanno ancora trovato un'intesa sull'ingaggio. Una situazione che inevitabilmente attira l'attenzione dei grandi club. Oltre al Milan, infatti, secondo QS seguirebbero gli sviluppi anche Real Madrid e Manchester United, la squadra nella quale lo scozzese è cresciuto prima di trasferirsi in Italia.

Nessuna trattativa: gennaio è escluso

Al momento, però, non c'è alcuna trattativa. Le testate napoletane che hanno ripreso la notizia parlano di un'ipotesi per il futuro e sottolineano che McTominay non lascerà il Napoli a gennaio. Eventuali sviluppi potrebbero arrivare più avanti, in base all'evoluzione dei contatti per il rinnovo.

Anche le priorità del Milan per il mercato invernale sono altre. La dirigenza cerca un attaccante e un difensore, potendo contare su un budget importante per gennaio. Tra i nomi seguiti ci sono Endrick, Tresoldi e Gonçalo Inácio. Il centrocampo sembra invece un discorso da rimandare alla prossima estate, quando potrebbero aprirsi occasioni per giocatori di alto livello. In questa prospettiva si inserisce anche l'interesse per la situazione di Bruno Fernandes.

Dietro queste indiscrezioni c'è anche una precisa idea di mercato. Cardinale ha più volte ribadito la volontà di tornare a vincere subito e di puntare su giocatori di livello top. Il nuovo accordo con Adidas rappresenterebbe una delle basi economiche per sostenere questa ambizione. McTominay resta per ora una suggestione, ma è un profilo che racconta il livello dei giocatori a cui il Milan vorrebbe puntare.

Intanto Amorim ritrova i nazionali a Milanello e prepara la sfida di domenica alle 18 a San Siro contro il Frosinone, prima della trasferta di Atene contro l'Olympiakos in Europa League.