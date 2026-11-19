Il palco era quello di una conferenza dedicata al business dello sport, con il basket al centro del dibattito. Ma quando Gerry Cardinale parla di Milano, il discorso finisce inevitabilmente per coinvolgere anche il Milan. Il numero uno di RedBird Capital Partners è intervenuto a New York alla SBJ Dealmakers, evento organizzato dallo Sports Business Journal, partecipando a un panel su NBA Europe insieme a Mark Tatum, vicecommissario della NBA.

Il passaggio più interessante per i tifosi del Diavolo riguarda la scelta di Milano come base del progetto europeo. «Milano in questo momento è il mercato più caldo d'Europa», ha dichiarato Cardinale, tornando poi all'acquisto del club, avvenuto quattro anni fa. In quell'occasione, ha spiegato, «avevo due obiettivi, oltre che vincere»: realizzare uno stadio e investire nella pallacanestro.

Sul primo punto il proprietario rossonero ha usato parole piuttosto nette: lo stadio, ha assicurato, «finalmente si farà». Nessun riferimento a costi, tempistiche o dettagli del progetto, ma una posizione che si inserisce nel solco delle dichiarazioni di Paolo Scaroni, che proprio ieri aveva descritto il futuro impianto come qualcosa di più di un semplice stadio.

La sfida all'Eurolega

Per quanto riguarda il basket, Cardinale ha raccontato di aver avuto contatti con l'Olimpia Milano «ben prima dell'avvento di Nba Europe», senza però entrare nei dettagli. Secondo quanto riportato da Pianeta Milan, l'obiettivo sarebbe portare una franchigia milanese nella nuova lega che la NBA intende lanciare in Europa.

Il confronto con l'Eurolega resta uno dei nodi principali del progetto. Un'intesa tra le due realtà non è ancora stata raggiunta e Cardinale ha fatto capire che la NBA è pronta ad andare avanti anche senza un accordo: «Alla fine noi saremo quelli che resteranno in piedi». L'imprenditore ha criticato anche il modello economico della competizione europea, sostenendo che in 26 anni non sia mai riuscita a generare profitti.

Adam Silver, commissioner della NBA, e lo stesso Tatum starebbero lavorando per trovare un'intesa, ma secondo Cardinale «bisogna essere in due a fare compromessi». La sua previsione è comunque chiara: sarà la NBA a prevalere.

Non è mancato un riferimento alle valutazioni economiche. Partendo dai 13-14 miliardi di dollari ipotizzati per la nuova franchigia NBA di Las Vegas, Cardinale ha stimato che entro dieci anni le squadre di NBA Europe potrebbero raggiungere un valore pari almeno alla metà.

Le dichiarazioni di New York arrivano in una settimana in cui la proprietà rossonera è tornata al centro dell'attenzione. Tra i temi affrontati c'è stato anche quello della cessione, con Cardinale che ha ribadito di non avere alcuna intenzione di vendere il club, una posizione condivisa anche da Scaroni durante il talk organizzato da RCS.

Ora Cardinale allarga lo sguardo oltre il calcio e lega sempre più il futuro del Milan a quello di Milano. Stadio, basket e nuove opportunità sportive fanno parte di una strategia che punta a rendere la città centrale nei suoi progetti europei.