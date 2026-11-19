Diego Dalot potrebbe lasciare il Manchester United al termine di questa annata. Secondo quanto riportato in Portogallo da A Bola, il difensore portoghese figura tra le preferenze di Milan e Juventus. Il suo contratto con i Red Devils terminerà nel 2028 e un prolungamento è una possibilità reale, mentre i due club italiani osservano attentamente lo sviluppo della situazione. Un aspetto decisivo sarà certamente il nuovo tecnico Mauricio Pochettino, che ha appena sostituito Micheal Carrick sulla panchina. A Bola aggiunge: "La Serie A non sarebbe una novità per Diogo Dalot, che aveva già indossato la maglia del Milan nella stagione 2020/21, in prestito dal Manchester United, lasciando un'ottima impressione nelle 33 partite giocate, in cui ha realizzato due reti e fornito tre assist".

In passato, Dalot ha sempre espresso opinioni favorevoli riguardo alla sua esperienza con il Milan: "Ritengo che sia stato senza dubbio uno dei momenti più significativi della mia carriera fino a questo punto. È stato incredibile avere l'opportunità di giocare per un club come il Milan. La sensazione di giocare nuovamente ogni tre giorni mi ha restituitola giusta autostima e concentrazione per prepararmi alla stagione successiva. È stato fondamentale per me; ho incontrato persone straordinarie che mi hanno aiutato a essere più consapevole delle mie capacità durante l'annata. Maldini è stato sicuramente uno di questi, insieme all’allenatore con cui ho avuto un ottimo rapporto e chiaramente anche i miei compagni di squadra erano eccezionali", ha dichiarato ai canali ufficiali del Manchester United.