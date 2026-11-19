Domenica il Milan sfiderà il Frosinone nella dodicesima giornata del campionato di Serie A: le formazioni previste e le informazioni utili per il match

Dopo la seconda pausa della stagione, l'ultima del 2026, il Milan guidato da Ruben Amorim tornerà a giocare in campionato. I rossoneri scenderanno in campo contro il Frosinone a San Siro per il match relativo alla dodicesima giornata di Serie A, con inizio fissato per domenica 22 novembre alle 18. 00. Di seguito vengono fornite tutte le informazioni necessarie sulla partita: formazioni previste, ultime notizie, gli arbitri e dove poter seguire l'incontro.

La probabile formazione (4-3-3)16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic 13 Diawara

80 Musah 14 Modric 12 Rabiot

22 Moreira 9 G. Ramos 11 Pulisic

In panchina: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 47 Perera, 30 Jashari, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori

Squalificati: /

Diffidati: /

Le ultime dai campi

La pausa ha restituito Pavlovic a Amorim: se oggi il serbo si unirà al gruppo durante l'allenamento e dimostreràbuone condizioni fisiche, sarà schierato titolare domenica. La difesa sarà composta da Gila come terzino destro, Diawara adattato come terzino sinistro, scelto rispetto a Estupinan e Bartesaghi, e De Winter al centro. A centrocampo,Modric sarà sicuramente in campo con Musah al suo fianco e Rabiot nel consueto ruolo misto. In attacco confermato Goncalo Ramos, ancora in cerca del primo gol stagionale, con Diego Moreira alla sua destra e Pulisic a sinistra; l'americano è in ottima forma, ma reduce da un lungo viaggio, quindi Cisse potrebbe essere pronto a subentrare.

MILAN-FROSINONE, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: PALERMO – LAUDATO

IV uomo: CHIFFI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PRONTERA

DOVE SEGUIRE MILAN-FROSINONE

Milan-Frosinone, domenica 22 novembre 2026

Ore: 18:00

Stadio: San Siro

TV: Dazn, Zona DAZN, SkySport

Streaming: Dazn, NowTV

Web: diretta testuale su IlMilanista.it