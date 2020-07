Puma, Bremond: “Il Milan rappresenta la cultura della città di Milano”

Nuova maglia Milan, parla Bremond

MILANO – David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport ha dichiarato: “Il Milan è più di una squadra di calcio, rappresenta la cultura della città. Abbiamo voluto creare una maglia che rispetti le tradizioni del club e che parli ai suoi tifosi in Italia e all’estero. Abbiamo aggiunto a questa maglia un’architettura iconica e immediatamente riconoscibile per rappresentare al meglio non solo la città ma anche la sua cultura”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live